Vandenbempt snoeihard voor "domoor" van een voorzitter: "Beschamend hoe hij een clubmonument behandelt"

Het was me het weekje wel bij Lierse SK. Maged Samy speelde 'cavalier seul' door Eric Van Meir aan de deur te zetten en Fred Vanderbiest binnen te halen. Bij Peter Vandenbempt is dat allemaal in het verkeerde keelgat geschoten.

Vandenbempt heeft het dan vooral gericht op Samy. "Het was eerder al beschamend geweest hoe die Egyptische zonnekoning een clubmonument als de loyale Eric Van Meir had behandeld. Tot drie keer toe. Maar Maged Samy — u kent hem ook van de uitspraak 'Lierse, dat ben ik' — ging nog een stap verder met een 'virtueel' ontslag."

''Van Meir had aan Samy niet uitgelegd waarom hij Lierse niet naar 1A bracht en zijn baas midden een ongefundeerde tirade toch teruggeworpen dat die in volle eindsprint een sleutelspeler als Ayub Masika aan Chinezen had verpatst."

Samy is volgens de analist niet echt een 'people manager'. "Een jaar geleden bood hij nog een keer zijn excuses aan voor zijn talrijke fouten. Hij zou voortaan beter communiceren met de fans. Heeft u hem van de week al ergens gehoord? Net nu de Lierse supporters zich opnieuw met hun ploeg hadden verzoend, schopt Samy hen weer tegen de schenen. Wat een onverbeterlijke domoor'',