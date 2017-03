"Timmy Simons is een voorbeeld voor kinderen over heel de wereld"

Foto: © Photonews

Timmy Simons heeft bij de vorige interlands nog eens een kans gekregen van Roberto Martinez. En de bondscoach was daar zo van onder de indruk dat hij superlatieven te kort komt.

Martinez draagt Simons na die eerste keer dat hij hem aan de telefoon had op handen. "Hij zei: 'Als je me nodig hebt, sta ik er binnen een halfuur'. Dat is een terugkeer naar het echte professionalisme. Ik geloof dat je uit het voetbal krijgt, wat je erin steekt. Ik ben trots dat ik hem opriep", zei hij bij Hoogvliegers.

"Op het moment dat hij op dat veld liep, verdiende hij die cap. Hij is een voorbeeld voor het Belgische voetbal, voor kinderen, voor alle kinderen ter wereld die willen voetbal spelen. Hij toont hoe voetbal moet beleefd worden. Hij is zo bescheiden!"