Ook de bondscoach heeft een mening over de situatie rond Romelu Lukaku

Foto: © photonews

Romelu Lukaku wil komende zomer naar een andere club. Misschien wel een gevaarlijke zaak met het oog op het WK, want die verandering zou wel iets met zijn vorm kunnen doen. Roberto Martinez denkt echter van niet.

Komende zomer is het nog een jaar tot het WK in Rusland. Lukaku wil dan naar een ploeg trekken waar hij Champions League kan spelen. "Nee, het zou pas gevaarlijk zijn, moest hij die uitspraken gedaan hebben als hij geen contract meer had. Maar hij ligt nog onder contract bij Everton...", aldus Martinez.

Lukaku heeft dus opties en zal zeker aan spelen toekomen, het enige wat Martinez interesseert over zijn eerste spits. "Het is goed dat hij ambitieus is, maar dat is hij altijd al geweest. Hij moet wel de afweging maken of hij zeker zal spelen."