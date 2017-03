Soetaers: Dan denk ik dat Genk volgend jaar een outsider is voor de titel"

KRC Genk stootte donderdag door naar de Europa League en treft Celta Vigo in de kwartfinale. Toch straf dat ze die prestatie konden neerzetten, maar niet in play-off 1 zitten. Voetbalkrant.com belde met analist en ex-Genkenaar Tom Soetaers voor een verklaring.

Hoe is het toch kunnen gebeuren dat een ploeg als Genk niet bij de eerste zes kon eindigen? “Na nieuwjaar hebben ze het goed gedaan, ik denk dat ze vooral voor Nieuwjaar teveel punten lieten liggen. Er zijn kantelmomenten geweest. Mechelen was er een, waar ze het op het einde nog uit handen geven. Ook de gebeurtenissen met Buffel zijn zaken die meespelen. Maar ik denk toch vooral omdat ze voor Nieuwjaar te weinig punten gepakt hebben,” vond Tom Soetaers.

De transfers van sterkhouders Ndidi en Bailey, de blessure van Karelis,... Je zou verwachten dat die zaken een impact hebben, maar Soetaers vindt van niet. "Toch niet. Ik dacht aanvankelijk ook dat het een grotere invloed zou hebben. Maar als je dan ziet dat ze na Nieuwjaar tweede staan qua puntentotaal, dat was ook zonder Ndidi en Bailey. Karelis die uitviel, daar vreesde ik ook voor. Maar dan zie je hoe Samatta zich profileert en functioneert in een 4-3-3. Dat is toch lik op stuk voor iedereen die aan hem twijfelde. En dan moet ik zeggen dat ze heel goed voetbal brengen."

Echt sneu dat de ploeg die misschien het beste voetbal in België brengt niet in play-off 1 zit - Soetaers

De knieblessure van Karelis net voor Nieuwjaar was een klap, maar Samatta was de ideale vervanger met 18 goals en 5 assists.

Europees succes OF play-off 1? Toch niet

“Dat heeft geen invloed gehad, dat is surplus. Ik denk dat je er als Belgische club niet echt mee bezig bent om zo ver te geraken. Daar rol je in, dat overkomt je. Door de loting, enerzijds, daar moet je geluk in hebben. Maar ik denk echt niet dat dat een invloed gehad heeft op het mislopen van play-off 1.”

Ik geef ze zeker wel een kans, geen 50-50, maar toch 40-60 - Soetaers

Vrijdagmiddag werd Celta Vigo uit de trommel gehaald voor de kwartfinale. "Ik vind dat het een gunstige loting is. Celta Vigo speelt wel in de Primera Division, dat is natuurlijk wel een ploeg die goed voetbal speelt. Langs de andere kant staan ze pas 11de in Spanje. Als je alle ploegen zou oplijsten en je zou er twee of drie mogen kiezen in functie van een ronde verder te geraken, dan zou ik durven gokken op Celta. Ze hebben ook het voordeel dat ze eerst uit spelen."

Hoedje af voor Genk

Onbekend is niet altijd onbemind - Soetaers over trainer Stuivenberg

Als Genk zo voortdoet moeten ze volgend seizoen gewoon opnieuw in play-off 1 zitten, en kunnen ze zelfs meedoen voor de titel. "Ik denk dat Stuivenberg vooral moet verderwerken zoals hij bezig is. Hij is een verademing voor de Belgische competitie. Ik had er al van gehoord toen hij aankwam, maar veel mensen fronsten toch de wenkbrauwen. Ik vind dat hij het heel goed doet en die ploeg op heel korte tijd naar z’n hand gezet heeft. Hij laat ze heel dominant voetballen, met veel druk naar voren. Daarvoor werd Schrijvers teruggehaald, ook Trossard krijgt meer kansen. Dus chapeau wat hij doet met deze groep. Ik zou zeggen om zo verder te doen, en er misschien nog één of twee spelers bij te pakken. Dan denk ik dat Genk volgend jaar een outsider is voor de titel,” besloot Soetaers.