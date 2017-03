Dit gebeurde de laatste keer dat Zlatan Het Park bezocht: vier goals én applaus op alle banken

Drie jaar geleden bezocht Zlatan Ibrahimovic ook al eens het Astridpark. Een doortocht die niet snel vergeten zal worden, maar wij willen toch nog eens terugkeren naar die avond waarop heel het Constant Vanden Stock-stadion ere bracht aan... een tegenstander.

Zlatan was die avond zijn gewoonlijke Ibracadabra: vier goals waaronder één wereldgoal in de kruising. Zijn toenmalige club PSG gaf Anderlecht een 0-5-rammeling, maar het publiek zat niet eens in de put. Ze hadden net de grote Zlatan-show gezien en gingen naar huis met een machtige herinnering.

Na zijn derde goal ging zelfs iedereen op de banken staan en applaudiseerde. "Ik wist niet wat er gebeurde. Normaal krijg je op verplaatsing fluitjes te horen, maar iedereen klapte. Ik wist eerst niet wat te doen, maar daarna heb ik teruggeklapt voor hen", zou Zlatan daarover achteraf zeggen. Zal het deze keer anders zijn?

