LIVE: Mis geen minuut van de sfeer voor en tijdens de bekerfinale

Foto: © photonews

Met Oostende of Zulte Waregem krijgen we sowieso een leuke, maar iet of wat verrassende bekerwinnaar dit seizoen. En Europa wenkt voor beide teams. Wie gaat het halen? Bij ons kan u het LIVE en op de voet volgen! Ook alles wat er vooraf gebeurt, ziet u hier als eerste.

Zowel Dury als Vanderhaeghe hebben een duidelijk plan in hun hoofd. En ze weten ook met wie ze gaan spelen. "Moet je nu ook mijn 11 namen hebben? Dan ga je de vraag eerst aan Francky moeten stellen ook", lachte Vanderhaeghe. "Maar ik weet hoe ik ga spelen en met wie."

En de oefenmeester ging verder: "De match in Standard heeft me heel wat duidelijk gemaakt. Iedereen is al een week of drie echt wel scherp bezig, want iedereen wil spelen. Het heeft me wel extra keuzes gegeven en knopen om door te hakken. El Ghanassy en Canesin? Ze zijn soms wisselvallig, maar ..."

Ook aanvoerder Siani ziet de bekerfinale als een belangrijke match: "Het is een beetje de apotheose van een groei van onderaan tweede klasse naar de top van eerste. Ach, het is vooral een nieuwe etappe, maar we willen als club blijven verder doorgroeien op dit elan."

Bij Zulte Waregem is er ook duidelijkheid wie zal spelen: "In Eupen zag ik defensieve stabiliteit. Baudry en Marrone deden het goed tegen Sylla en Onyekuru, dat heeft ons vertrouwen deugd gedaan. Ik heb mijn ploeg al in mijn hoofd, dat klopt", gaf Francky Dury aan. Derijck en De fauw trainden mee in het Koning Boudewijnstadion, maar lijken nog niet meteen speelklaar te zijn.

Wie pakt de Cup in het Koning Boudewijnstadion? Oostende is lichtjes favoriet en via onze gratis bonus tot 80 euro aan 200% kan u er meteen 212 euro van maken als de Kustboys winnen. En als Essevee wint? 224 euro!