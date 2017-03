Messi voert nieuwe show op, Genk is alvast gewaarschuwd

De Primera Division stond ook deze zondag bol van de spanning. Met dank ook aan Lionel Messi, die opnieuw liet zien dat hij het toch nog wel kan.

Er is de voorbije maanden af en toe toch wel wat kritiek gekomen op Lionel Messi, maar tegen Valencia heeft hij daar toch komaf kunnen mee maken. Dartelen was het codewoord van de avond.

Mangala had zijn team op voorsprong gebracht nochtans, maar Suarez had snel gelijkgemaakt. Toen Mangala even later een penalty moest toestaan - en daarbij zijn tweede geel pakte - leek de match gespeeld.

Messi zette om, maar Munir scoorde verontschuldigend meteen de gelijkmaker. Na de rust deed Messi met de rechter alsnog de boeken dicht, Gomez zorgde in het slot nog voor 4-2. Celta de Vigo - tegenstander van Genk in de Europa League - won bij Deportivo La Coruna. Theo Bongonda begon in de basis.

