Beerschot-Wilrijk wint met klinkende cijfers bij Seraing: "Marc, deze is voor jou!"

Foto: © Jan Mees

Het leven gaat voort, ook voor Beerschot-Wilrijk. Twee dagen nadat de Antwerpse club afscheid nam van de betreurde algemeen directeur Marc Steenackers (43), volgde een verplaatsing naar Seraing.

Dat bezoek brachten den troepen van Marc Brys tot een goed einde. Via twee keer Maes en Geudens won Beerschot-Wilrijk met 0-3 op Luikse bodem. "Marc, deze is voor jou!", liet de club bij het fluitsignaal via Twitter weten.

Beerschot-wilrijk pikt zo de draad weer op nadat vorige week nog op het eigen Kiel verloren werd tegen Deinze. De Mannekes staan nog steeds afgetekend aan de leiding in de 1ste Amateurliga.