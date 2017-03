Cirkel is rond: Francky Dury krijgt na ereburgerschap in Waregem nu zelfde eer in ... Zulte

Ereburger van Waregem was hij al sinds 2014, maar binnenkort komt daar ook aan de zijde van Zulte verandering in. En zo is de cirkel misschien wel helemaal rond voor de oefenmeester van Zulte Waregem.

Francky Dury zal eind maart op de volgende gemeenteraad van Zulte worden voorgedragen als ereburger. Net als Willy Naessens overigens, de gewezen voorzitter van de club.

Beiden zijn verantwoordelijk voor de opgang van Zultse VV van de provinciale reeksen naar derde klasse en later - in de fusie met Waregem - voor de successen van Zulte Waregem.

Met twee bekeroverwinningen, een vicekampioenschap en flink wat Europese avonturen en topprestaties in play-off 1, lag een ereburgerschap in de lijn der verwachtingen. Het was het begin van een feestnamiddag in Zulte en daarna in Waregem.