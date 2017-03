Zidane vindt ophef over Ronaldo overdreven: "Hij kan net als elke andere speler wel eens gewisseld worden"

Real Madrid won zaterdag van Athetic Bilbao met 1-2, maar Cristiano Ronaldo was achteraf toch niet tevreden. Hij werd gewisseld, wat hij niet gewend is, en ging heel ontevreden naar de kant. Hij zou 'Why me? Fuck' geroepen hebben richting coach Zidane.

In de Spaanse media was hier al heel wat om te doen, maar Zidane vindt de ophef overdreven. “Waarom ik Benzema en Ronaldo wisselde? Ik heb het liever over hoe het hele team speelde,” zei Zidane achteraf. "In de slotfase zochten we naar balans en gingen we 4-4-2 spelen. Er is ook helemaal geen probleem met Ronaldo, hij kan net als elke andere speler wel eens gewisseld worden.”

“Ik ben gewoon blij met de zege, daar wil ik het bij laten”, reageerde Zidane toen men bleef doorvragen of er niets aan de hand was met Ronaldo. “Er zijn helemaal geen zorgen over Ronaldo. Hij is ook blij dat we gewonnen hebben, meer niet. Ik bracht Isco en Lucas Vázquez omdat we meer moesten verdedigen," en dat was het laatste dat Zizou daarover loste.