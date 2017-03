Nooit meer tragedies als Mertens en Puerta? "Elke ploeg zou dit moeten aankopen"

Foto: © photonews

Een voetballer die op het veld bezwijkt aan een hartaanval, er zijn weinig zaken in de voetballerij die harder aankomen. NVA-senator Pol Van Den Driessche wil dat nu de wereld uit helpen.

Hij wil dat elke club minstens één AED-toestel, een mobiele defibrillator, ter beschikking heeft. “Elke voetbalclub, van klein tot groot, zou minstens één AED in huis moeten hebben. Idealiter zelfs twee, want op zaterdag spelen vaak twee ploegen tegelijk. Een verzorger zou dat toestel bij zich kunnen houden", aldus Van Den Driessche in De Zondag.

De aankoop is echter duur. “Dit mag zelfs opgelegd worden. Ik weet dat de aankoop duur is, zeker voor kleine clubs: zowat 1.500 euro. Maar dat is het waard. Misschien kan de bond een groepsaankoop organiseren om de prijs te drukken?”

Ik zal niet rusten vooraleer er in de buurt van elke wedstrijd een AED aanwezig is -Michel D'Hooghe

Ook Michel D’Hooghe, zelf dokter, steunt het voorstel. “Ik zal niet rusten vooraleer er in de buurt van elke wedstrijd een AED aanwezig is. Een groepsaankoop zou slim zijn. Met de FIFA doen we dat al: wij kopen onze toestellen aan 1.000 euro.”