Prachtig doelpunt nummer 20 van Mertens zet Napoli op de tweede plaats (VIDEO)

Napoli bracht een bezoek aan Empoli, dat al zeven matchen niet meer kon winnen. Dries Mertens stond vanzelfsprekend in de basis, en hij maakte doelpunt nummer 20 met een fantastische vrije trap.

De wedstrijd begon nochtans niet ideaal voor Mertens: Napoli kreeg na 7 minuten een penalty maar de Belg miste. Insigne kon de score wel openen, en in de 24ste minuut lukte het scoren voor Mertens dan toch. Een schitterende vrije trap ging hard tegen de netten, doelman Skorupski zat er nog even aan maar kon de knal niet tegenhouden. Nog voor de rust werd het 0-3 dankzij opnieuw Insigne vanop de stip. Ex-speler El Kaddouri en Maccarone maakten het nog spannend, maar Napoli won en staat voorlopig tweede.

Hieronder kan u de vrije trap van Mertens bekijken. Radja Nainggolann speelt zondagavond met AS Roma tegen Sassuolo, dan kunnen zij weer over Napoli springen.

A marvellous free kick by Dries Mertens for the 0-2! 🔥 #EmpoliNapoli pic.twitter.com/rGXvWlTsMj