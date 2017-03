Anderlecht-verdediger schoffeerde Joseph Akpala: "Who are you? I don't know you? How much money do you make?

Foto: © Photonews

Joseph Akpala voetbalt al enige tijd in België. In al die jaren in onze hoogste klasse maakte de Nigeriaanse aanvaller van KV Oostende heel wat mee.

Zo liep hij wel eens voetballers tegen het lijf die opschepten over het loon dat ze opstrijken. Anderlecht-verdediger Kara Mbodj is zo'n voorbeeld. "Vorig seizoen gebeurde er iets speciaals", haalt Akpala een anekdote op in Fan!.

"Hij kwam naar me toe en zei: Who are you? I don't know you? How much money do you make? Ik schoot in de lach. Stel je voor, zeg." (lacht) Kara deelde vorig seizoen in de play-offs bovendien een kopstoot uit aan Akpala.