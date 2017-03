Kraker City-Liverpool vol suspens! Assist maar geen goal voor De Bruyne, Klopp die niet durft kijken en onbegrijpelijke misser

Manchester City en Liverpool FC hebben elkaar in een amusante topper in evenwicht gehouden. Kevin De Bruyne had een belangrijk aandeel in de goal van The Citizens. Zijn kans op de winning goal zag hij op de paal stranden.

De clash tussen de nummer 3 en 4 in de Premier League brak kort na de rust open. Liverpool kreeg een licht gefloten strafschop toegekend na een tussenkomst van Clichy op Firmino. Een koud kunstje voor gewezen Citizen Milner die er 0-1 van maakte. Klopp die niet durfde kijken, balde de vuist. (zie video onderaan)

De gelijkmaker van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten. In minuut 69 speelde De Bruyne Agüero gemeten aan: 1-1. De kansen volgden nu in sneltempo. Na een knappe aanval van de blauwhemden zag De Bruyne zijn rebound op de paal belanden. Dat overkwam de Rode Duivel al zes keer dit seizoen in de Premier League.

Ook Liverpool had nog een huizenhoge mogelijkheid op de winnende treffer. Bij een geniale counter hoefde Lallana maar binnen te leggen. De Engelsman trapte een gat in de lucht. Het slotakkoord was uiteindelijk voor doelpuntenmaker Agüero. Hij mikte op het eind de laatste poging over de kooi van Mignolet.

