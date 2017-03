Erwin Vandenbergh over de verzoening met zijn zoon en over diens carrière: "Hij kan nog hoger mee"

Foto: © photonews

Kevin Vandenbergh, ooit nog topschutter in eerste klasse en nu nog steeds maar 33, speelt momenteel voor tweedeprovincialer SC Aarschot. Daar zit de doelpuntenmachine na 26 matchen al aan 50 goals. Maar hij lijkt er gelukkig, zegt zijn vader, Erwin Vandenbergh.

Vader en zoon hebben zich verzoend na jaren niet met elkaar gesproken te hebben. "Ik denk dat we nu ongeveer drie jaar terug met elkaar praten. Kevin heeft intussen ook twee kindjes. Op dat vlak is er geen probleem meer. Het loopt vlot en ik probeer regelmatig wedstrijden bij te wonen", vertelde Erwin aan Sporza.

Maar vader Vandenbergh, zelf ook een man met een neus voor goals, ziet zijn zoon nog op te laag niveau spelen. "Vijftig doelpunten is niet slecht, maar ik heb hem wel gezegd 'je moet er minimum 60 maken'. Voor mij zit hij in tweede provinciale te laag."

Hij kan zeker nog twee à drie jaar mee

Kevin zou dus nog hoger kunnen spelen, maar op welk niveau dan? "Dat is moeilijk te zeggen. Kevin heeft gekozen voor een ploeg dicht bij huis, hij kan zelfs met de fiets gaan trainen. Hij voelt zich daar goed. Veel hangt af van de gedrevenheid. Wil je zelf hoger of niet, maar voor mij is het wel duidelijk dat Kevin nog een beter niveau aankan. Laten we hopen dat ze kampioen spelen en dan zit hij weer een reeks hoger. Ik denk dat hij zeker nog twee à drie jaar meekan."