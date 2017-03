Ex-eersteklassers Kevin Vandenbergh (met goal nummer 51!) en Van Goethem bezorgen Aarschot de promotie naar eerste provinciale

Wat er al enkele weken zat aan te komen, was zondag een feit. AC Aarschot verzekerde zich, niet toevallig met Kevin Vandenbergh aan het kanon, van de promotie naar eerste provinciale.

Aarschot won zondagnamiddag met overtuigende 4-0-cijfers van VK Holsbeeck. Janssens opende al na 5 minuten de score, waarna Vandenbergh kort voor de pauze de 2-0 aantekende. Doelpunt nummer 51 voor de ex-Rode Duivel en dat op een totaal van amper 27 competitiematchen.

Vandenbergh was niet de enige oude bekende die de weg naar doel vond. In de tweede helft scoorde Kenneth Van Goethem de 4-0. Even ervoor had Van Den Bulck al voor de 3-0 gezorgd. En zo mocht Aarschot vroeg op het seizoen de champagne ontkurken.