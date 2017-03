Musona steekt hand in eigen boezem: "Het is onze eigen schuld"

Foto: © photonews

Knowledge Musona was één van de ongelukkigen die een strafschop heeft gemist in de bekerfinale tussen KV Oostende en Zulte Waregem. "Het is onze eigen schuld dat we de finale niet hebben gewonnen."

Knowledge Musona trapte in de slotfase van de wedstrijd een strafschop voorbij Sammy Bossut (de 3-3-, nvdr.), maar in de strafschoppenserie faalde de flankaanvaller.

"Het is enorm jammer dat ik die strafschop heb gemist", wil Musona er duidelijk niet veel over kwijt. "We hebben nochtans helemaal geen slechte wedstrijd gespeeld."

Een finale wordt beslist op basis van details, maar we gaven twee doelpunten weg in cadeauverpakking - Knowledge Musona

KVO kwam twee keer op voorsprong, maar gaf dat voordeel telkens uit handen. "Het is onze eigen schuld. Een finale wordt beslist op basis van details, maar we gaven twee doelpunten weg in cadeauverpakking."