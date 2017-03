Jocnkheere in zak en as: "Ik had echt het gevoel dat we de controle hadden"

Foto: © photonews

Er kwamen gisteren strafschoppen aan te pas in de bekerfinale tussen KV Oostende en Zulte Waregem. Voor de verliezer natuurlijk extra pijnlijk. En dat mocht Michiel Jonckheere aan den lijve ondervinden.

"De manier waarop is enorm pijnlijk", aldus Michiel Jonckheere. "Nochtans had ik een volledig ander gevoel tijdens de wedstrijd. Vooral na die 2-1 leek het alsof we de wedstrijd onder controle hadden."

"Ik had de indruk dat de spelers van Zulte Waregem op hun tandvlees zaten", gaat de middenvelder verder. "Maar we brachten hen zelf terug in de wedstrijd door een foutje."

Ik vond sommige beslissingen discutabel - Michiel Jonckheere

Ook de wedstrijdleiding kwam even ter sprake. "Ik wil geen kritiek geven op de scheidsrechter, maar ik vond sommige beslissingen discutabel. Ik denk meteen aan de fout die aan de eerste gelijkmaker voorafgaat. Zo zijn er veel duels in een wedstrijd..."

Verlies als motivatie?

De Kustboys lopen ook ineens de rechtstreekse kwalificatie voor de Europa League mis. "Ik hoop dat het verlies een motivatie is om in play-off 1 te strijden voor een Europees ticket. Al zullen er eerst enkele dagen nodig zijn om het kopje leeg te maken."