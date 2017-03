Ploegmaats Genk-revelatie kijken hun ogen uit: "Hij wordt een hele grote"

Foto: © photonews

Bij Racing Genk wordt het vertrek van Ndidi amper gemerkt. Met Sander Berge kwam er immers een nieuwe sterke beer op het middenveld bij. De Noor heeft overigens al heel wat bewonderaars bij z'n ploegmaats.

Niet in het minst van Ruslan Malinovskyi, zijn compagnon op het middenveld. "Hij is groot, sterk en is nog zo jong", aldus de Oekraïner over de 19-jarige Noor. "Als hij zo doorwerkt kan hij een échte topper worden. Alles is mogelijk voor hem."

Het is een enorm talent en ik ben heel blij om in dezelfde ploeg te mogen spelen -Siebe Schrijvers

"Het is een heel jonge kerel die op zijn leeftijd al heel ver staat", ging Schrijvers verder. "Qua kracht, techniek, loopvermogen. Het is een enorm talent en ik ben heel blij om bij hem in de ploeg te mogen spelen."

Dat zo'n talent België bewust kiest als tussenstop is opmerkelijk. "Het is misschien raar dat grotere teams hem niet binnenhaalden, maar Genk heeft vooral goed werk geleverd om hem naar hier te halen. Ndidi opvolgen is niet evident, maar hij doet het héél goed."