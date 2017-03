BV-fan Tom Waes had er echt genoeg van: "Dat stoorde mij dertien jaar bij Antwerp en stopte maar niet"

Na dertien jaar is het eindelijk gelukt voor Royal Antwerp FC. De Great Old keert terug naar het allerhoogste niveau en daar was BV-fan Tom Waes een bevoorrechte getuige van.

Waes volgde vorige zaterdag de titelmatch tegen Roeselare op de volgelopen Bosuil en nam ook de honneurs waar toen de spelers de vele duizenden fans kwamen groeten. Ook bij hem was de ontlading na al die jaren groot.

"Wat mij de voorbije dertien jaar hard stoorde, was niet zozeer het sportieve, maar wel het gedoe naast het veld", vertelt Waes in Sport/Voetbalmagazine. "Heel die financiële toestand met de familie Collin, met Eddy Wauters, het ene bestuur na het andere. Dat stopte maar niet."

Op de hoogte aan de andere kant van de wereld

"Toch bleef ik regelmatig naar de Bosuil gaan, al ben ik ook vaak op reis. Maar ik word altijd op de hoogte gehouden door Serge Van Hove (marketingmanager, red.) en Carl Geeraerts (ex-teammanager, red.). Zo gebeurt het soms dat ik aan de andere kant van de wereld om drie uur 's nachts een sms'je krijg: Anwerp scoort: 1-0."