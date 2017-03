Tottenham-Belgen zakken met zege in de achterzak af naar de Rode Duivels, kloof met Chelsea blijft gigantisch groot

Chelsea won zaterdag op de valreep bij Stoke City, en dus mocht achtervolger Tottenham geen fout maken tegen Southampton. The Spurs wonnen met dezelfde cijfers als The Blues.

Tottenham, mét Alderweireld, Vertonghen en Dembélé in de basis, kende een furieuze start. Eriksen opende de debatten op het kwartier. Iets voorbij het halfuur hing de 2-0 al in de touwen via Alli. De man die enkele weken geleden nog na een drieste tackle op Dejaegere van het veld werd gestuurd, zette een penalty feilloos om.

Toch was de match nog niet gespeeld. Vroeg in de tweede periode werkte Ward-Prowse namelijk de aansluitingstreffer binnen. Aan de score veranderde niets meer. Tottenham blijft zo op tien punten staan van Chelsea, nog steeds een immense kloof.