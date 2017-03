VIDEO: Hilarisch! Man van de match bedankt vrouw en... vriendin

Interviews na een wedstrijd verlopen meestal redelijk voorspelbaar. Zeker wanneer het om een speler gaat die net tot man van de match verkozen werd. Mohammed Anas ging echter een stap verder.

De speler van Free State Stars, waar Glenn Verbauwhede in een niet zo ver verleden ook vreemde capriolen uithaalde, reageerde emotioneel op het behalen van de titel van man van de match. Zijn interview was navenant.

Alles ging goed tot Mohammed Anas enkele mensen ging bedanken. "Ik wil ook mijn vrouw en mijn vriendin(!) bedanken." Een ferme uitschuiver van de speler, die er daarna alles aan deed om het nog recht te zetten. Bekijk hieronder het filmpje, opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

VIDEO: Mohammed Anas just gave the greatest MoTM speech of all time, thanking both wife and girlfriend. (Via @clydegoal) pic.twitter.com/gXJ4ZwOtdg