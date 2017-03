Everton wil Big Rom niet kwijt: "We gaan er echt alles aan doen"

Lukaku staat met 21 goals stevig aan de leiding van de topschutterstand in de Premier League. Zeker nu Kane out is, lijkt de trofee de zijne. Everton wil hem dan ook maar wat graag houden.

"Uiteraard moet je hoop koesteren", aldus Koeman na de 4-0 overwinning tegen Hull City. "De fans houden van Romelu Lukaku, iedereen hier houdt van Rom", ging de oefenmeester van Everton verder in het charmeoffensief.

Iedereen houdt van Rom -Ronald Koeman

Lukaku weigerde het grootste contract ooit bij Everton. "Ben je verrast dat hij alsnog zo goed speelt? Hij is een prof en profs doen altijd hun best voor de club, de ploegmaats en iedereen er rond", aldus Koeman.

"Uiteraard gaan we er alles aan doen om hem te houden, we willen onze beste spelers altijd houden. Maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de speler zelf." Onder meer Chelsea, Arsenal en United zouden op de loer liggen.