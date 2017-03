De fauw en Dury strijdvaardig: "Willen markt van Waregem nóg vol krijgen in toekomst voor prijzen"

Foto: © photonews

Zaterdagavond speelde hij niet mee in de bekerfinale, maar het feest was er voor hem niet minder om: Davy De fauw pakte met Zulte Waregem de Beker van België. Een dag later mocht hij het komen uitleggen op het podium in Waregem.

"Het is natuurlijk nooit plezant om op de tribune of op de bank te zitten, maar het doet enorm veel deugd dat we de Beker terug hebben gebracht naar Waregem", aldus Davy De fauw op de huldiging op de markt van Waregem.

"Het was niet makkelijk, maar we hebben nu die prijs gepakt. Toen we hier vier jaar geleden stonden na het bijna behalen van de titel, hadden we beloofd dat we hier terug zouden komen staan voor een feestje."

"En nu is het zover. En er zullen er nog komen", blikte Davy De fauw alvast vooruit richting een hoopvolle toekomst. Europees voetbal is al binnen, wie weet wat kan Essevee nog in play-off 1 én de komende seizoenen? Ook Francky Dury zag het op de huldiging alvast zitten: "Het is niet de eerste keer dat we de markt volkrijgen? Het is de bedoeling dat we dat nog gaan doen."