Antwerp-icoon kan leven met zijn etiket: "Het is altijd Czernia zonnebank, Czernia Porsche, Czernia frommelgoal, help me liever aan een nieuwe club!"

Foto: © photonews

Alex Czerniatynski is een icoon van het Belgische voetbal en meer bepaald Royal Antwerp FC. De aanvaller maakte tussen 1989 en 1993 de gloriedagen mee op de Bosuil.

In de aflevering van De Kleedkamer maandagavond komt Antwerp aan bod, en snijdt gastheer Ruben Van Gucht onder meer het thema van de Czernia-goal aan. En daar wil Czerniatynski toch wat over rechtzetten. "Ik heb 200 doelpunten gemaakt, maar men laat altijd dezelfde treffers zien. Of een Czernia-goal dan niet bestaat? Ik heb moeilijke doelpunten gemaakt, maar ook gewone. Met rechts, links, het hoofd, ..."

"Een Czernia-goal is een etiket, boem", vindt Czerniatynski. "Zoals Czernia zonnebank, Czernia Porsche, Czernia frommelgoal, ... Binnen vijftien jaar zal dat nog altijd zo zijn. Dat kan je niet veranderen. Dat hoeft dus niet uit de wereld geholpen worden. Help mij liever een nieuwe club te vinden." (lacht)