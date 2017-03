Vanden Borre verrast: "Hij was het grootste talent ooit bij Anderlecht, maar waar zit hij nu?"

Foto: © photonews

Anthony Vanden Borre heeft een duidelijk beeld over wie volgens hem het grootste talent ooit was dat hij bij Anderlecht heeft zien lopen. Hij vroeg zich meteen ook af waar die momenteel uithangt. We gingen het na ...

Anthony Vanden Borre trok vorige week naar het Congolese Mazembe en kwam daarvoor zelfs speciaal terug uit zijn voetbalpensioen. Zelf was hij ook een groot talent bij paars-wit, al heeft hij nooit de carrière kunnen opbouwen van pakweg Vincent Kompany.

"Pas toen hij doorbrak, kregen we bij Anderlecht door dat we geld konden verdienen met voetballen", aldus VDB daarover in Humo. "Mijn carrière kende misschien meer hoogtes en laagtes, maar reizen en andere culturen ontdekken is misschien ook interessanter dan 10 jaar bij dezelfde club zitten?"

Om terug te komen op wie volgens Vanden Borre het grootste talent was ooit bij Anderlecht: "Yasin Karaca. Waar zit hij nu? Geen persoon die het weet." Wel: vorig jaar speelde hij nog bij de Turkse Rangers in Genk, momenteel komt hij uit voor Hamont '99.