Vandenbempt snapte de kritiek vooraf niet: "Anderlecht en Club Brugge helemaal niet gemist"

We kregen afgelopen zaterdag een bekerfinale om duimen en vingers van af te likken. Na 90 minuten spelen stond het 2-2, waarna een 3-3 volgde in de verlengingen in penalty's voor de beslissing zorgden.

Nochtans kon de finale tussen KV Oostende en Zulte Waregem aanvankelijk weinig mensen bekoren. Temeer omdat geen enkele Belgische topclub zich wist te verzekeren van de eindstrijd.

"Affiches tussen Anderlecht, Club Brugge en Standard spreken vooraf uiteraard veel meer tot de verbeelding", blikt Peter Vandenbempt terug in zijn maandagse analyse op Sporza. "Maar als ik zie hoe die twee ploegen zich tot in de 120e minuut gesmeten hebben en hoe fantastisch het scoreverloop was, dan heb ik clubs zoals Anderlecht en Club Brugge helemaal niet gemist in de finale."

Aangesloten bij de top van ons voetbal

Ik kon vooraf al moeilijk begrijpen waarom dit een kleine finale werd genoemd. Oostende en Zulte Waregem zijn ploegen die aangesloten zijn bij de top van ons voetbal. Er is nog een verschil tussen de grotere en rijkere clubs en die twee teams. Maar ze helpen het niveau van het voetbal te verhogen met hun investeringen en goed werk.