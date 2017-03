Eersteklasser wil Peter Maes, maar die is duidelijk: "Ploeg uit play-off 1? Dat is wel mijn ambitie"

Peter Maes is sinds zijn ontslag bij KRC Genk een vrij man. De Limburgse oefenmeester kreeg al enkele aanbiedingen, maar voorlopig lijkt hij nog even de kat uit de boom te kijken. De gewezen doelman lijkt vooral geen overhaaste beslissing te willen nemen.

Volgens Het Nieuwsblad stond Maes op het verlanglijstje van KV Kortrijk, dat op zoek is naar een vervanger voor Karim Belhocine. Maar de krant benadrukt dat Maes voorlopig blijft afwachten. Het lijkt er op dat de Limburger hoger mikt dan clubs als Lierse en Kortrijk.

Aanbiedingen kreeg Maes alleszins. "Ja, uit het buitenland. En in België is het nu volle bak aan de gang. Mijn keuze is nu belangrijk. Ik wil een club met heel veel ambitie”, zegt de coach in een gesprek met Sporza.

"Elke coach wil een topteam trainen" - Peter Maes

"Of ik dan aan een van de ploegen uit Play-off I denk? Die ploegen hebben een mooi parcours afgelegd, maar je weet nooit of daar verschuivingen zullen zijn. Dat is wel mijn ambitie. Elke coach wil een topteam trainen."