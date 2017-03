Hoe Dury iedereen toch een beetje wist te verrassen

Foto: © photonews

Francky Dury heeft een tweede beker van België in zijn kast mogen zetten. En vooraf had hij toch wel wat verrassingen in petto voor iedereen.

"We gaan niets speciaals doen", klonk het vooraf nog over zijn matchvoorbereiding op de bekerfinale. Maar tijdens de week werd er wel een teambuilding georganiseerd. En er werd ook op het mentale extra getraind, wat tijdens een zenuwslopende finale uiteindelijk wel wat vruchten afwierp.

"De strafschoppen waren goed voorbereid", aldus Dury. En daarbij ging het niet alleen over het trappen ervan, maar ook over de positionering van de andere spelers. Net als Oostende in de middencirkel, maar wel veel dichterbij het doel. "Dat gaf ons een extra boost toen we moesten trappen", besefte Hamalainen.

Vooraf was Dury ook duidelijk over de speelkansen van Derijck: "Hij zal klaar zijn tegen de play-offs, de bekerfinale komt te vroeg." Maar Derijck stond wél gewoon aan de aftrap: "We hadden tegen Oostende communicatie nodig. Als hij fouten had gemaakt, dan was er misschien kritiek achteraf - maar het liep goed af."

Derijck zelf maakte zelfs 120 minuten rond: "Dat was wel genoeg, ja. Ik voelde mij wel helemaal fit, al was het toch een beetje een risico voor een terugslag. Matchritme had ik niet en ik was sneller terug speelklaar dan verwacht. Ik had het gevoel dat ik kon spelen en we hebben het in onderling overleg beslist."