Getouwtrek houdt niet op: 'Deze topclub ligt in polepositie om Lukaku binnen te halen'

Foto: © Photonews

Het seizoen in de Premier League duurt nog eventjes, maar het lijkt nu al een uitgemaakte zaak dat Romelu Lukaku zal vertrekken bij Everton. De Rode Duivel droomt van een topclub en zou komende zomer een stap hogerop willen zetten.

Manchester United, Juventus, Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Chelsea en noem maar op: Romelu Lukaku werd de jongste weken en maanden al met heel wat topclubs in verband gebracht.

Vorige week lag Manchester United volgens diverse Britse media nog in polepositie om onze landgenoot in huis te halen, nu is dat al niet meer het geval. Volgens The Daily Mail zou Chelsea nu het meeste kans maken op de handtekening van Lukaku.

Chelsea moet op zoek naar vervanger voor Diego Costa

Volgens het medium zijn daar enkele aanwijsbare redenen voor. Eerst en vooral zou Chelsea na het seizoen op zoek moeten gaan naar een nieuwe spits, aangezien aanvalsleider Diego Costa nog steeds andere oorden zou willen opzoeken.

Bovendien zal Antonio Conte na het seizoen ook heel wat geld ter beschikking krijgen om Chelsea nog sterker te maken. De hoge transfersom die Everton voor Lukaku wil vangen, zou dan ook geen probleem mogen vormen. Maar… Eerst zien en dan geloven natuurlijk. En Lukaku? Die laat het niet aan zijn hart komen. Afgelopen weekend scoorde hij nog twee keer.