OFFICIEEL: De coach moet dan wel ophoepelen, een van de sleutelfiguren blijft langer bij KV Kortrijk

Bij KV Kortrijk staat er in het tussenseizoen heel wat te gebeuren. De volledige technische staf krijgt namelijk een nieuwe look. Dat zal wellicht ook betekenen dat er in de spelerskern een en ander beweegt.

Langs de andere kant blijven enkele sleutelfiguren de club trouw. Dinsdag kondigde KVK de contractverlenging van Anthony Van Loo aan. De 28-jarige West-Vlaming ligt nu tot medio 2010 onder contract in het Guldensporenstadion.

Van Loo is momenteel aan zijn derde seizoen bezig bij de Kerels en was dit seizoen al enkele malen kapitein. Voor hij naar Kortrijk kwam, voetbalde de vleugelverdediger voor KV Mechelen en KSV Roeselare.