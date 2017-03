Hilarische beelden: Luis Enrique merkt dat journalist... in slaap valt tijdens persconferentie: "Ik moet énorm saai zijn"

Foto: © photonews

Luis Enrique heeft in zijn nog prille tainerscarrière al een en ander meegemaakt, maar wat hij na de 4-2-zege tegen Valencia zag, zorgde toch voor enige consternatie. De oefenmeester van FC Barcelona schrok verbouwereerd op.

Toen Enrique zijn persmoment wilde aanvatten, viel hem iets op. "Dit is me nog nooit overkomen. Er zit een journalist te slapen tijdens mijn conferentie. Ik moet enorm saai zijn..."

De reporter schoot wakker, waarna Enrique zich tot hem richtte. "Goeie dag, hoe gaat het? (lacht) Ik heb niets meer te zeggen." De journalist in kwestie, Steve Futterman het Amerikaanse netwerk CBS, uitte zich via Twitter

Rule number one covering #FCBarcelona match - do NOT nod off during post match news conference with #LuisEnrique. #oops #idid