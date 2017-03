FOTO: wie dacht dat Batshuayi al zot deed met zijn SpongeBob, moet nu maar eens naar zijn 'Duivelse' outfit kijken!

Wanneer de Rode Duivels maandag één voor één neerstrijken op het Belgian Football Center in Tubeke, is het ook telkens uitkijken naar de outfits die ze dragen. De Belgische internationals draaiden sober gekleed de parking op, op één speler na.

Michy Batshuayi, die in het verleden al vaker de aandacht trok met zijn rugzak van SpongeBob, kreeg ook nu alle fotocamera's op zich gericht. De aanvaller van Chelsea streek in een allegaartje aan kleuren neer in het spelershotel.