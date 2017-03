Noorse VV in ruime expansie met mooie afsluiter

Foto: © Noorse

Noorse VV is een club die geweldig in expansie is. De club heeft al bijna 200 meisjes ingeschreven en daar komen ook mooie initiatieven van.

Op 7 mei wordt het seizoen bij Noorse alvast erg mooi afgesloten. Er wordt dan namelijk een volledige dag ingericht om de meisjes en dames een mooie afsluiter te bezorgen van het seizoen en om alle leden eens samen te.krijgen voor een foto.

"Ondertussen gaan wij richting 200 vrouwelijke leden binnen de club dus mogen zij ook eens in de kijker worden gezet. In de ochtend wordt er ontbijt voorzien en nadien spelen de dames een toernooi tegen externe ploegen. De jeugd zal onderling wedstrijden spelen 7vs7."

"Ook Martijn Debbaut zou een clinic komen geven. Dit alles op de terreinen van Noorse SV Frans de Peuterstraat 50/Z 2950 Kapellen", klinkt het trots bij de club.