Onwaarschijnlijk, maar typisch Balotelli? Super Mario mist begin van wedstrijd omdat hij sukkelt met veters (mét beelden!)

Foto: © Photonews

Neen, de verstandigste of handigste voetballer op aarde zal Mario Balotelli nooit worden. De excentrieke Italiaan had in het verleden al eens moeite met het aantrekken van een hesje, afgelopen weekend kwam Balotelli opnieuw in de problemen.

Deze keer waren het de schoenen van Super Mario die dwars lagen. De spits van OGC Nice had zijn veters blijkbaar te strak aangespannen. Vlak voor aanvang van de partij tegen Nantes wilde Balotelli de veters los maken om een minder strakke knoop te maken.

Eén probleem: dat lukte niet. Balotelli moest de hulp van twee leden van de technische staf inschakelen om zijn veters los te krijgen. Uiteindelijk miste de spits de twee eerste minuten van de wedstrijd door het voorval. Die Mario toch… Bekijk de beelden hieronder: