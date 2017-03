Onze toppers van de week in de Super League

Foto: © Louis Evrard

Het nieuwe seizoen in de Super League is al bijna 75% vervolledigd. Hoog tijd dus om even terug te blikken op de voorbije speeldagen. Met de meest opvallende, positieve zaken.

Heist en OHL

Terwijl Tienen twee keer forfait gaf - maar nu toch een oplossing heeft voor de rest van het seizoen - speelden Heist en OH Leuven wél nog met volle moed.

OH Leuven won zelfs verrassend van Genk en toonde zo dat het de komende jaren met een jong team ambities mag hebben richting top-4. Heist heeft dan nog steeds zijn knokkersmentaliteit.

Spanning

Standard lijkt op weg naar de titel, maar de spanning is voorlopig nog niet weg. Anderlecht en Gent lieten voorlopig geen nieuwe steekjes vallen en blijven zo de opties openhouden.

Beide teams moeten nog op verplaatsing naar Luik en in die wedstrijden wordt mogelijk over de titel beslist. Nog twee spannnende maanden lijken op ons te wachten.

Toekomst

Ziet de toekomst van de Super League er somber uit? Jawel. Maar er is wel degelijk flink wat talent waar we ons de komende jaren zullen kunnen aan verwarmen.

Bij bijna alle ploegen zijn er momenteel speelsters uit geboortejaar 1999 of later die speelminuten krijgen én daar mooie dingen laten in zien.