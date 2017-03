Oranje boven bij Club Brugge: "Vormer, Denswil en van Rhijn: dat ze er bij een Belgische topclub wél doorkomen, is knap"

Foto: © Photonews

Een tijdje geleden stortte Club Brugge zich op de Nederlandse markt. In september 2014 kwam Ruud Vormer naar het Jan Breydelstadion, inmiddels spelen er naast Vormer nog drie Nederlanders bij blauw-zwart: Denswil, van Rhijn en Immers. Deze week schenken wij aandacht aan die Nederlanders.

Voetbalkrant.com ging ten rade bij Freek Jansen, verslaggever bij het Nederlandse Voetbal International. Jansen volgt de verrichtingen van Ajax en het Nederlandse nationale elftal op de voet en is dan ook aangewezen om zijn zegje te doen over de Nederlanders van Club Brugge. Vandaag richten we onze blik op de Nederlanders hun periode in de Eredivisie.

4 Nederlanders bij Club Brugge? Opvallend

“Het is wel erg opvallend dat Club Brugge zich zo op de Nederlandse markt heeft gestort. In Nederland leeft dat niet echt, maar de Belgische competitie wordt wel in de gaten gehouden", steekt Jansen van wal in een gesprek met onze redactie.

"Vooral jullie competitieformule met play-offs springt in het oog. In Nederland zijn er namelijk plannen om de competitieformule te veranderen. Jullie doen het Europees goed, en dat heeft misschien wel te maken met het model van de competitie.”

"Vormer, Denswil en van Rhijn: bij hun vorige club niet direct de beste van de ploeg" - Freek Jansen

De komende dagen laten we Jansen afzonderlijk aan het woord over de Nederlanders van Club Brugge. Eén iets komt altijd terug: in Nederland waren de Nederlanders van Club geen absolute hoogvliegers bij een topclub, in België wél.

“Ruud Vormer, Stefano Denswil en Ricardo van Rhijn: dat zijn allemaal jongens die in Nederland bij hun vorige club niet direct de beste van de ploeg waren. Dat ze er bij een Belgische topclub wél doorkomen, is knap", merkt Jansen op.

De verslaggever van Voetbal International ziet ook dat de scouts van blauw-zwart goed werk leveren. “Qua scouting zit het wel goed bij Club Brugge. (lacht) Er zijn veel Nederlandse spelers die lang niet zo goed zijn als die die in Brugge rondlopen. De Nederlandse transfers van Club Brugge zijn stuk voor stuk voltreffers. Niet alleen tussen de lijnen, maar ook erbuiten.”

Morgen laten we Freek Jansen aan het woord over de eerste Nederlander die in het huidige tijdperk naar Club Brugge kwam: Ruud Vormer. Hou Voetbalkrant.com rond het middaguur dan ook zeker in de gaten!​