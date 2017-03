Over en uit voor Wenger? 'Arsenal klopt aan bij jonge, maar zeer getalenteerde coach'

Hoewel Arsène Wenger graag langer trainer zou willen blijven bij Arsenal, lijkt de Franse oefenmeester aan zijn laatste maanden bezig in het Emirates Stadium. Achter de schermen zou Arsenal zelfs al op zoek zijn naar een opvolger voor Wenger.

Volgens het Duitse Bild zou niemand minder dan Thomas Tuchel weleens de nieuwe manager van Arsenal kunnen worden. De 43-jarige oefenmeester is sinds de zomer van 2015 aan de slag bij Borussia Dortmund, maar nu zou er voor hem een overstap naar de Premier League in de maak zijn.

Als we Bild mogen geloven, dan zou het bestuur van Arsenal zelfs al hebben aangeklopt bij Borussia Dortmund om het over een overgang van Tuchel te hebben. De Duitse oefenmeester leidde Die Borussen dit seizoen naar de kwartfinales van de Champions League, in de Bundesliga staat de club derde.