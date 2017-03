Nainggolan is terug van weggeweest: "Ik weet niet wat ik verkeerd doe, maar ik ben het ondertussen gewoon om te strijden"

Foto: © Photonews

Radja Nainggolan is back. En of 'Il Ninja' er zin in heeft. Voor de zoveelste keer tijdens zijn carrière moet de inmiddels 28-jarige middenvelder zich bewijzen. Sommigen zouden het beu worden, maar Nainggolan geeft nooit op.

“Het is een doel geweest om terug bij de nationale ploeg te geraken”, vertelde Nainggolan maandagavond tijdens een persmoment van de Rode Duivels. “Het is een beetje het verhaal van mijn hele carrière.”

"Eruit gaan na een vrij goed EK was pijnlijk, maar Ik zou er liever niet te veel meer over praten" - Radja Nainggolan

“Toen ik naar Italië ging was ik onbekend en onbemind. Ik moest knokken om er te geraken. Hier (bij de Rode Duivels, nvdr.) ging ik er na een vrij goed EK uit. Dat was pijnlijk, maar nu ben ik gefocust op dit moment. De trainer is de baas, hij maakt zijn keuzes en die moet ik accepteren.”

Toch wil Nainggolan het verleden laten rusten. “Of ik al gepraat heb met de bondscoach? Neen. Ik zou er liever niet te veel meer willen over praten. Anders is dat het enige onderwerp waar het over gaat. Ik ben er terug bij, en dat is wat telt.”

Andere rol bij AS Roma

Bij AS Roma vertolkt onze landgenoot dit seizoen een ietwat andere rol. Hij speelt er iets aanvallender. “Het is een andere manier van spelen bij de Rode Duivels. Een ander systeem ook. Bij Roma ben ik vaak de eerste middenvelder die druk zet. Zo kan ik de tegenstander hinderen, iets wat me goed ligt. Maar we zien wel op welke positie de bondscoach me uitspeelt”

Al kan het ook zijn dat Nainggolan vrede moet nemen met een plaats op de bank. “Er zijn veel spelers die Hazard kunnen vervangen, terwijl ik mijn plaats in de ploeg moet veroveren”, beseft Il Ninja. “Ik zit niet graag op de bank en ben het ook niet gewoon.”

Commotie

Tot slot toch een keertje terugkeren naar de moeilijke periodes die een rode draad doorheen de carrière van Nainggolan vormen. “Het doet me plezier dat er commotie rond mijn persoon is. (lacht) Maar eerlijk? Ik weet niet wat ik verkeerd doe en waarom ik me iedere keer opnieuw moet bewijzen.”

“Ik heb een hele goede band met iedereen. Ik heb er regelmatig mee in mijn hoofd gezeten dat ik me altijd opnieuw moet bewijzen. Op den duur… Gelukkig zijn er buiten het voetbal voldoende zaken waarmee ik me kan bezighouden. Het is niet makkelijk, maar ik ben het ondertussen al gewoon om te strijden.”