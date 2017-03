Speelt Masika (pas vertrokken bij Lierse) binnenkort al bij... Roeselare?

Foto: © photonews

Het is en blijft één van de opmerkelijkste transfers van de voorbije maanden: Ayub Masika die Lierse SK in volle titelstrijd inruilde voor de Chinese tweedeklasser Beijing Renhe. Toch is de 24-jarige Keniaan tevreden met zijn keuze.

“Ik dacht eerst: tweede klasse? Neen, dat gaat sowieso niet door. Maar na een gesprek met de voorzitter dacht ik er anders over. Ze vertelde me dat als China me niet beviel of ik me er niet goed zou voelen, ik de optie heb om naar Roeselare of Reading (twee clubs uit het netwerk van de Chinese club, nvdr.) te gaan. Dat sprak mij heel hard aan”, zegt Masika bij TV Limburg.

Dat Roeselare tot het netwerk van Beijing Renhe behoort, deed heel wat stof opwaaien. Velen dachten dat de West-Vlaamse club een rechtstreekse concurrent wilde verzwakken. “In het begin dacht ik dat het een spelletje was, maar al snel was duidelijk dat het dat niet was. De club wilde me echt.”

Financiële aspect

Ook het financiële aspect speelde een rol in de keuze van Masika, dat geeft de gewezen speler van KRC Genk eerlijk toe. “Wat ik bij Lierse in tien jaar kon verdienen, verdien ik hier misschien in één seizoen.”