"Een krachtig signaal van Roberto Martinez. Het is goed dat hij dat doet"

Roberto Martinez is sinds augustus 2016 aan de slag als bondscoach van de nationale ploeg. Onder het bewind van de Spanjaard werden er enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo selecteert Martinez bijvoorbeeld vaker spelers uit de Belgische competitie dan zijn voorganger.

Net als tijdens de vorige interlandbreak zijn Thomas Foket (KAA Gent), Youri Tielemans en Leander Dendoncker (beiden RSC Anderlecht) van de partij bij de Rode Duivels. Een goede evolutie en dat merkt ook analist Tom Soetaers op.

"Goed dat Roberto Martinez ook in België naar spelers speurt" - Tom Soetaers

“Het is goed dat de bondscoach ook in België speurt naar spelers die in aanmerking komen voor de Rode Duivels. Dat is belangrijk”, vertelt Soetaers in een gesprek met Voetbalkrant.com.

“Toen Wilmots het voor het zeggen had, was het als speler uit de Jupiler Pro League toch een pak moeilijker om een selectie af te dwingen. Toen kwamen zowat alle internationals uit een buitenlandse competitie.”

Krachtig signaal

Bij Martinez is dat wel eventjes anders. Onze huidige bondscoach volgde bijvoorbeeld ook de prestaties van doelmannen Colin Coosemans (KV Mechelen) en Hendrik Van Crombrugge (KAS Eupen) op de voet.

“Roberto Martinez volgt veel wedstrijden in de Belgische competitie en dat is een krachtig signaal richting de jonge spelers. Ze moeten niet per se op hun achttiende naar het buitenland vertrekken om in aanmerking te komen voor de Rode Duivels. Als ze het goed doen in België, maken ze een kans om erbij te zijn en dat is mooi.”