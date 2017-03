Zorgt deze nieuwe regel er binnenkort voor dat er meer Belgen spelen bij Belgische clubs?

Foto: © Photonews

We kunnen er niet omheen: in de Jupiler Pro League zijn nu eenmaal heel veel buitenlandse spelers aan de bak. Onze competitie telt de op twee na meeste buitenlanders in Europa, waardoor jonge Belgische talenten minder kansen krijgen.

Een probleem dat men binnen de Pro League liever vandaag dan morgen wil aanpakken. Vandaag (maandag, nvdr.) staat de algemene vergadering van de Pro League op het programma en zal het probleem aangekaart worden.

Leeftijdsgrens verlagen van 23 naar 21?

Volgens Het Nieuwsblad circuleert er een voorstel om de leeftijdsgrens voor home grown-spelers (in België opgeleide spelers, nvdr.) te verlagen van 23 naar 21. Bij iedere competitiewedstrijd moet een Belgische club zes van zulke spelers op het wedstrijdblad zetten.

Tegenwoordig kunnen clubs uit onze competitie de regel makkelijk omzeilen, omdat buitenlanders vaak voor hun 23e al genoeg dienstjaren in ons land achter de rug hebben. Door de leeftijdsgrens te verlagen, zou dat probleem uit de wereld geholpen worden en zouden er meer Belgen op het wedstrijdblad komen te staan.