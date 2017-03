Dat krijg je dan: 'Brugs toptalent in belangstelling van halve Serie A'

Ahmed Touba is bezig aan een goed seizoen bij de beloften van Club Brugge. Momenteel maakt hij het mooie weer op de Viareggio Cup. En dat is vele clubs aldaar ook opgevallen.

Ahmed Touba is een erg sterke en kwieke verdediger bij Club Brugge, die al meermaals de nodige indruk maakte bij blauw-zwart. Hij is jeugdinternational bij de Belgische U19 en zat op Jan Breydel al enkele keren op de bank bij een match van de A-ploeg.

In de Youth League speelde hij voor nieuwjaar quasi alles, nu maakt hij ook grote sier in de Viareggio Cup - waar Club Brugge groepswinnaar werd in de poulefase.

Inter, Lazio, Atalanta, Sampdoria, Sassuolo, Empoli en Genoa zouden volgens TMW azen op de verdediger van Club Brugge. Ook vanuit andere landen is er interesse voor hem.