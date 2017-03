Beerschot-Wilrijk mag een mooie geldbonus verwachten die extra armslag moet geven

Foto: © jan mees

Beerschot-Wilrijk kan de titel in de eerste amateurklasse bijna niet meer ontlopen. En dus wenkt - mits het behalen van een licentie - 1B. En dat is goed nieuws voor de fans van de Ratten.

Beerschot-Wilrijk heeft momenteel een zee van voorsprong op de eerste achtervolger. Bovendien hebben naast de Mannekens enkel Seraing, Oosterzonen en WS Brussels een licentie aangevraagd voor het profvoetbal.

Geen van hen staat momenteel op een plek die recht geeft op de play-offs en dus heeft Beerschot-Wilrijk de titel eigenlijk voor het oprapen. Als dat lukt én ze halen ook hun licentie, dan mogen ze volgend jaar aantreden in 1B.

Licentie

De clubs uit 1B krijgen overigens vanaf volgend seizoen 625.000 euro tv-geld, in plaats van 500.000 euro tot dit seizoen. Voor Westerlo (of een eventuele andere degradant) is er een parachute van 1 miljoen euro.

Beerschot-Wilrijk had overigens nog positief nieuws te melden. Tom Pietermaat blijft twee seizoenen langer op het Kiel voetballen, want ook hij heeft zijn contract verlengd bij de club.