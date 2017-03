Play-offs of degradatie? Concurrent Beerschot-Wilrijk ging het vandaag weten, maar ...

Foto: kmskdeinze.be

Voor KMSK Deinze brak dinsdag een belangrijke dag aan. Dan boog de Evocatiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond zich namelijk over het beroep dat de Oost-Vlaamse club aantekende. Een uitspraak werd meteen verwacht, maar ...

Deinze werd enkele weken terug van de derde naar de laatste plaats gezet in de Eerste Amateurliga. Het Beroepscomité van de KBVB oordeelde namelijk dat de club de niet speelgerechtigde Jarric Buysse opstelde.

Alle wedstrijden waarin de vleugelverdediger meespeelde, gingen met forfaitcijfers verloren. En dus gingen 34 punten verloren. De oranjehemden begonnen daarop een evocatieprocedure, gesteund door meester Walter Van Steenbrugge. Deinze gaat namelijk uit van een hiaat in het bondsreglement.

Onduidelijkheid en uitstel

Deinze hoopt nog steeds op de play-offs met de top-4 van de competitie in de reeks van Beerschot-Wilrijk, maar evengoed zou de club kunnen degraderen. "Na een half uur pleiten kregen we op de bondszetel de informatie dat op een nader bepaalde datum de evocatiecommissie een beslissing zal nemen", aldus Deinze via haar sociale kanalen nu.

Een uitspraak is er nog niet, dus. En zo blijft de onduidelijkheid: "Hopelijk gebeurt dit snel en krijgen we gelijk zodat we ons seizoen verder kunnen afwerken en het volgende seizoen kunnen voorbereiden." Pittig detail: op 1 april volgt er een wedstrijd tegen ... Seraing, de club die klacht neerlegde.