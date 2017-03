Club Brugge niet blij met kalendermaker die rekening houdt met Anderlecht en Genk

Foto: © photonews

Club Brugge 'is not amused' nadat de kalendermaker gisteren de overige data van de play-offs bekendmaakte. Anderlecht en Genk krijgen door hun Europees parcours immers een voordeel, maar in Brugge voelen ze dat als een serieus nadeel.

De kalendermaker hield rekening met een mogelijke halve finale van beide ploegen en hun wedstrijden staan dus telkens zo ver mogelijk van de Europese data gepland. Door de tv-eisen moeten de wedstrijden echter zoveel mogelijk gespreid worden en voor Club valt dat nadelig uit als Anderlecht telkens op zondag moet spelen.

Club moet zo op maandag 1 mei spelen tegen Zulte Waregem en op 5 mei moeten ze naar Charleroi. Dat was geen te best nieuws, maar aanpassingen zijn intussen niet meer mogelijk.