Reeds een jaar geleden, maar zeker niet vergeten: minuut stilte morgen bij de Rode Duivels

Morgen woensdag 22 maart is het exact een jaar geleden dat ons land werd opgeschrikt door de aanslagen in Zaventem en Brussel. In totaal verloren daarbij 32 onschuldige slachtoffers het leven. Een gebeurtenis die nog lang in ons geheugen gegrift zal staan.

Ook de Rode Duivels zullen morgen stilstaan bij wat er die 22ste maart gebeurde met ons land. Voor de training zullen ze een minuut stilte in acht nemen voor de toen omgekomen slachtoffers en diegenen die voor het leven getekend zijn door de aanslagen.

In heel het land wordt er trouwens een moment van bezinning voorzien. Ook wij willen de nabestaanden nogmaals alle sterkte toewensen...