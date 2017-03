Is dit het streepje dat hij voor heeft op Engels: "Ik heb heel het seizoen al met drie achteraan gespeeld"

Niemand die het verwacht had, maar Roberto Martinez houdt wel van een verrassing of twee. Dedryck Boyata speelde de helft van het seizoen niet, maar staat sinds januari terug in de basis bij Celtic. "Ik ga wel geen grote mond opzetten bij de Rode Duivels en zeggen dat ik moet spelen."

Door de blessure van Vincent Kompany liggen er mogelijkheden, maar dan vooral tegen Rusland, want thuis tegen Griekenland lijken de drie achteraan al vast te liggen: Alderweireld-Ciman-Vertonghen. "Kijk, ik kom terug van een zware blessure en de ploeg won begin dit seizoen veel matchen. Nu speel ik alles. Ik heb veel extra werk gedaan om te staan waar ik nu sta. Toen ik me klaar voelde, heb ik met de coach gepraat en kwam ik er terug in."

"Ik wil me tonen, maar ik ga nu wel geen grote mond opzetten dat ik wil spelen tegen Rusland. Ik ben hier om me opnieuw te bewijzen. Het missen van het EK was mentaal zwaar. Ik dacht dat ik klaar kon geraken, maar toen herviel ik in die kuitspierblessure."

Boyata heeft wel een streepje voor, want hij is de enige centrale verdediger die regelmatig met drie centraal speelt. "Ik heb het inderdaad al veel gespeeld en ja, alledrie de posities. Maar met drie of vier blijft hetzelfde voor mij. Het WK is een droom voor mij, maar ik moet bewijzen dat ik mijn plaats waard ben."