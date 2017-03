Bluft de bondscoach? Rond deze man kan hij toch echt niet heen?

Hoe gaat Roberto Martinez de afwezigheid van Eden Hazard opvangen. Er is een plaatsje vrij en er zijn heel wat kandidaten. Alhoewel... Kan je op dit moment rond Dries Mertens? Al zal hij wel een andere rol moeten spelen dan bij zijn club.

Romelu Lukaku is zeker van zijn plaats in het 3-4-2-1-systeem van de bondscoach. Ook Kevin De Bruyne loopt er zeker bij en aan Carrasco twijfelen we ook niet zoveel. Mertens zou dan één van de twee namen achter Lukaku moeten worden. "Ik heb een idee hoe ik het ga invullen, maar ik wil dat niet in mijn hoofd zien, maar op het veld", zei Martinez daarover.

Mertens speelt bij Napoli als veredelde 'negen', dus zal hij wel een andere rol moeten invullen. Maar een man die 20 goals maakte in de Serie A schuif je niet zomaar op kant. Hazard is wereldklasse, maar Mertens is dat op zijn 29ste ook geworden. "Er zijn twee of drie opties om Eden te vervangen en iedereen wil die plaats hebben", glimlachte Martinez om al de luxe die hij ter beschikking heeft.

Maar het is aan Mertens nu om het team - samen met De Bruyne - op zijn schouders te nemen. Ook een rol die hij nog niet moest dragen. Zijn de schouders daar klaar voor? Wij menen van wel...