Club Brugge blijft de populairste voor Anderlecht en Gent, Antwerp brengt ook heel wat volk mee

De Jupiler Pro League zag dit seizoen al meer dan 2,5 miljoen supporters passeren. Dat maakte de Pro League vandaag bekend. Club Brugge is nog altijd koploper qua aantal supporters per match.

Om exact te zijn: tijdens de 240 wedstrijden verspreid over dertig speeldagen kwamen 2.518.179 toeschouwers hun favoriete ploeg aanmoedigen. Per speeldag zakten gemiddeld 83.939 fans af naar de stadions, ofwel 10.492 toeschouwers gemiddeld per wedstrijd.

Club Brugge - dat wel na Standard (30.000) het grootste stadion heeft - voert de kop aan met bijna 23.000 supporters per match, Anderlecht (18.953) en AA Gent (18.726) vervolledigen de top drie. Ook op verplaatsing is Blauw-zwart het best vertegenwoordigd. Club brengt gemiddeld 1.032 supporters mee, Anderlecht doet met 1.006 supporters bijna even goed. Standard maakt met gemiddeld 806 supporters de verplaatsing.

Antwerpse clubs brengen volk mee

De veertiende speeldag lokte met 104.142 toeschouwers een recordaantal supporters. De topper Club Brugge - Anderlecht (2-1) op speeldag elf was de drukst bezochte wedstrijd van de reguliere competitie met 27.700 toeschouwers.

Ter vergelijking met kampioen Antwerp, die qua supportersaantallen een serieuze verrijking zullen zijn voor eerste klasse. De promovendus bracht in tweede klasse 11.139 supporters op de been. De tweede populaire Antwerpse club, Beerschot-Wilrijk, boert ook niet slecht met 6.600 fans per wedstrijd.